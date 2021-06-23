الاعمار: مشروع مجاري الحسينية ببغداد سيسهم بتحسين الواقع الخدمي

2021/06/23 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، قرب انجاز مشروع مجاري الحسينية في بغداد، فيما اكدت ان المشروع سيسهم بتحسين الواقع الخدمي والبيئي.وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، شارفت على انجاز اعمال مشروع مجاري قضاء الحسينية في بغداد، عن طريق المديرية العامة للمجاري احدى تشكيلات الوزارة بنسبة انجاز فعلية بلغت نحو 96.5%".واضاف، ان "الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 65000م3/ اليوم، ويخدم ما يقارب 400 الف نسمة من ابناء القضاء، ويتضمن تنفيذ شبكات مياه ثقيلة وامطار بطول 285كم، فضلاً عن 6 محطات رفع ومحطة معالجة مركزية"، مشيراً الى ان "المشروع سيسهم بتحسين الواقع الخدمي والبيئي، وانتاج مياه معالجة صالحة للسقي الزراعي وفق المحددات البيئية".

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