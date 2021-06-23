النرويج والسويد دولتان شرق أوسطيتان - عبدالله عطية شناوة

2021/06/23 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة يحتفل النرويجيون في السابع عشر من أيار ـ مايو كل عام بعيدهم الوطني، ومن المفارقات أن السويديين يشاركوهم الإحتفال بهذه المناسبة، رغم أن العيد الوطني النرويجي هو ذكرى إنفصال النرويج عن التاج السويدي، وقد تم الإنفصال بتوافق تام بين الجانبين.



وفي احدى السنوات وأنا أتابع مشاركة السويديين لجيرانهم النرويجيين أحتفالهم بالأستقلال شطح بي الخيال لأتخيل ان السويد والنرويج قد اقتطعتا من موقعهما الجغرا ......





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