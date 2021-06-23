ميركل تتوقع إنفاقا

2021/06/23 | 02:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن برلين سيتعين عليها إنفاق مبالغ "طائلة" في الأعوام القليلة القادمة للمساعدة في التغلب على التحديات البيئية والتكنولوجية حال انحسار كورونا.وفي كلمة ألقتها في مؤتمر لاتحاد الصناعة الألماني، قالت ميركل إن بعض القطاعات ستظل تحتاج إلى المزيد من المساعدة بعد الأزمة.وخصت المستشارة الألمانية بالذكر قطاع الرقائق الإلكترونية.وقالت: "بلا مساعدة من الدولة فإن توسيع إنتاج الرقائق الإلكترونية في أوروبا لن يتحقق".وأضافت أنه يجب إعادة الانضباط إلى المالية العامة في الأعوام المقبلة.المصدر: RT

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