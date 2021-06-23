2021/06/23 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة قناة الحرة في الكونغرس الأميركي بأن الجمهوريين في مجلس الشيوخ عرقلوا مشروع قانون اقترحه الديمقراطيون لـ"إصلاح" الانتخابات الفيدرالية وتوسيع حقوق التصويت، ما أدى إلى تصعيد التوترات التي أشعلت بالفعل بشأن حقوق التصويت

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