لتخفيف ديونه.. السودان يقترب من

2021/06/23 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه حصل على تعهدات تمويلية كافية للسماح له بتقديم تخفيف شامل لديون السودان، مما يزيل عقبة أخيرة أمام تخفيف أوسع للديون الخارجية بما لا يقل عن 50 مليار دولار.

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