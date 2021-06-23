بعد تداول فيديو

2021/06/23 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية، الثلاثاء، إلقاء القبض على أربعة مواطنين قاموا بـ "التحرش والتنمر والاعتداء على رجل بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة" بعد نشر فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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