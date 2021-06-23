وصفي يقود الفرقة السمفونية لافتتاحية

2021/06/23 | 03:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةتصوير: نهاد العزاوييقود المايسترو كريم وصفي، الفرقة الوطنية السمفونية، لتقديم افتتاحية "إكمونت" على المسرح الوطني في الساعة الخامسة من عصر غدا الخميس .وقال المايسترو وصفي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القصة من تأليف معهد غوته الألماني والموسيقى تعود لبيتهوفن"، لافتا الى ان "الحفل سيقام بالتعاون بين وزارة الثقافة العراقية ومعهد غوته الألماني".واضاف، ان "العمل يدور حول اللورد إكمونت الثائر ضد الاستعباد ستعزفه السمفونية العراقية الى جانب اثني عشر ممثلا عراقيا ومساعدة ألمانية".

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