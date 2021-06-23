مؤتمر برلين الثاني.. تركيا

2021/06/23 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع محللون تحدثوا إلى موقع "صوت أميركا" أن تتعرض تركيا لـ"ضغوط" خلال مؤتمر "برلين 2" الذي سيعقد، الأربعاء، والذي سيركز على مناقشة ضمان إجراء الانتخابات، في ديسمبر المقبل، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

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