مجلس الوزراء: قروض بلا فوائد للمواطنين لشراء وبناء وحدات سكنية

2021/06/23 | 04:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وافق مجلس الوزراء، بجلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين، التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على شطب وزارة المالية المبالغ المالية وفوائدها كافة التي ترتبت بذمم موظفي مؤسسة السجناء السياسيين، ممن استشهد منهم جراء العمليات الارهابية حصرا بدلا من اطفائها، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020").



وشهدت الجلسة، بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، "استعراض الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا وتأمين اللقاحات وتوزيعها بين المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، لتكون متاحة امام جميع المواطنين".

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، د.



حسن ناظم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء: إن "هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار".

وأضاف، أن "المبادرة ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية"، موضحاً أن "مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاماً وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية".

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