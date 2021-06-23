المفوضية: 100 مرشح قد ينسحبون من الانتخابات

2021/06/23 | 04:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يصل عدد المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي الى اكثر من مئة مرشح.

وقال مدير الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، لـ"الصباح": إن العدد لم يُحدد بدقة لغاية الان لوجود طلبات كثيرة قد تُرفض، مبيناً أنه لا يجوز التراجع عن قرار الانسحاب، ويجب أن يقترن بموافقة المرشح والحزب اذا كان المنسحب منتمياً لحزب أو تحالف، وأضاف سلمان أن المفوضية لا شأن لها بسبب الانسحاب سواء كان الانسحاب بقرار شخصي أو تحت ضغوطات، مشيرا إلى أن المهم لديها هو أن يكون طلب الانسحاب على وفق الضوابط.

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