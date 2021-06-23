البنتاغون يدعم تغييرات عميقة للحد من الاعتداءات الجنسية في صفوف الجيش

2021/06/23 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الثلاثاء، دعمه لإجراء تغييرات عميقة على الملاحقات القضائية للاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي داخل الجيش في خطوة هي الأولى من نوعها.

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