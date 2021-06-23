حل جديد لأزمة السكن: قروض بلا فوائد وتسديد بمدة 20 عاما

2021/06/23 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

كشف وزير الثقافة والمتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل قروض بلا فوائد ستمنح للمواطنين من أجل شراء وبناء وحدات سكنية.

وذكر ناظم، في مؤتمر صحفي، ان «هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان، وان البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار».

واضاف ان «المبادرة ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية»، لافتاً الى ان «مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاماً وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية».

واشار الى ان «مجلس الوزراء استضاف رئيس مفوضية الانتخابات لتذليل الصعوبات التي تواجه عملها، كما ناقش المجلس تهيئة مخازن المفوضية والعناية بالكادر الذي سيعمل خلال الانتخابات»، موضحاً ان «الحكومة عازمة على إنجاز انتخابات عادلة ونزيهة في موعدها المحدد».

وبحسب ناظم فأن «مجلس الوزراء وافق على تخصيص ثلاثة مليارات دينار لتوسعة طريق بغداد - كوت، كما قرر المجلس شطب المبالغ التي بذمة موظفي مؤسسة السجناء الذين استشهدوا جراء الإرهاب»، مبيناً ان «مجلس الوزراء أقر الاستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية التي تتضمن قضايا حساسة».

ولفت الى ان «مجلس الوزراء ناقش طبع المقررات المدرسية وتوفيرها مع بدء العام الدراسي، كما وافق على مشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة».

بدوره، عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث ناقش عدد من الملفات وأصدر جملة من القرارات التي تتعلق بالسكن والصحة، كما استضاف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، ناقش خلالها تطورات الاحداث في البلاد، بالإضافة الى بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال». وشهدت جلسة مجلس الوزراء، بحسب البيان، استعراض الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فايروس كورونا وتأمين اللقاحات وتوزيعها على المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، لتكون متاحة امام جميع المواطنين.

واضاف البيان ان «مجلس الوزراء استضاف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة احتياجاتهم لتسهيل اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها في العاشر من تشرين الاول 2021 حيث تمت:

اولا/ الموافقة على:

- استمرار عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (61 لسنة 2018)، واستثنائها من الفقرات (5 ،6، 12) من اعمام وزارة المالية المرقم بالعدد (2437) في 27 كانون الثاني 2010 . - استمرار عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالفقرة (23) من قرار مجلس الوزراء (276 لسنة 2019). - تأجيل استثناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من اجراءات ايجار المخازن التابعة للمفوضية المبينة في المادة (40) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، والتي تتعلق باجور الخدمة بنسبة (2%) من احكام المادة (11/ الفقرة اولا)، والمادة (26/الفقرة ثالثا/ج)، بخصوص تمديد بدل الايجار المسمى في العقد تفرض زيادة بنسبة (10%) من ايجار السنة السابقة.

ثانيا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (91 لسنة 2021 )، بحسب الآتي:

- الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، الى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لتوسعة شارع (77) وشارع (80)، وطريق بغداد- كوت ، رستمية، وإعادة القابلوات الى مسارها الصحيح بحسب المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الكهرباء، استنادا الى احكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

- تأمين مبلغ (2000000000) دينار، فقط ملياري دينار للمشروع المذكور آنفا، من خلال المناقلة ومن خلال التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط.

ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة، والذي دققه مجلس الدولة وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين (61/البند اولا، و 80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام ملحوظات وزارة الداخلية بموجب كتابها المرقم بالعدد (ت.ش/سري/926) المؤرخ في 8 تشرين الثاني 2020، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/12/42/47 ل ق) المؤرخة في 3 شباط 2020.

رابعا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (29 لسنة 2019) ليصبح بالشكل التالي:

- الموافقة على شطب وزارة المالية المبالغ المالية وفوائدها كافة التي ترتبت بذمم الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين، ممن استشهد منهم جراء العمليات الارهابية حصرا بدلا من اطفائها، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

خامسا/ الموافقة على التنازل عن مبلغ ضريبة الدخل عن اصدار سندات جمهورية العراق لسنة/ 2006، المترتب بذمة المصرف التجاري العراقي حصرا للسنوات من 2006 لغاية 2017، البالغ مقداره (5701142000) دينار، فقط خمسة مليارات وسبعمائة وواحد مليون ومائة واثنان واربعون الف دينار، على وفق احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

سادسا/ إقرار الستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة (الحساسة)، المثبتة ربط كتاب مجلس الأمن الوطني ذي العدد (5/1/770) المؤرخ في 12 تموز 2020، وقرار مجلس الامن الوطني (13 لسنة 2020)، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد (م.د/ق/2/38/42/294 ل.ق)، المؤرخة في 6 تشرين الأول 2020.

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