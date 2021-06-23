لاصق (الكيبا) على صلعة، نفتالي بينت! - توفيق أبو شومر

2021/06/23 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توفيق_أبو_شومر أعادت لي القصة التي نشرها الصحفي، بن سيلع، في صحيفة جورسلم بوست، يوم 16-6-2021م عن لاصق الكيباه على صلعة رئيس وزراء إسرائيل الجديد، نفتالي بينت، أعادت لي هذه القصة أقاصيص الصلع والصلعان في تراثنا العربي، فما أزال أحفظ أبياتا لشاعر الوصف الساخر الكاريكاتيري، ابن الرومي في ذمِّ صلعة، أبي حفص، وهي أبياتٌ موجودة في ديوانه، قال: "يا صلعةً لأبي حفصٍ مُمَدَّدةً....



كانَّ ساحتَها مِرآةُ فولاذِ.....



ترِنُّ ......





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