السياسي والسياسة صراع بين الرديْ والجيد!! - صبحي مبارك مال الله

2021/06/23 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله أَستعرضُ في هذا المقال واقع حالة السياسي وواقع السياسة والصراع الدائر بين الحالتين، ويشمل ذلك الصراع الطبقي والسياسي والإنتهازية السياسية وسياسي الصدفة وحالة التعميم التي تشمل الأحزاب السياسية التي تعمل في الساحة ودورها في إستبعاد الجيد ودعم الردئنقتبس من مقولة (العملة الرديئة تطرد أو تبعد العملة الجيدة ) لنضع السياسي الردئ يطرد السياسي الجيد ونضع السوق السياسي بدلاً من السوق الاقتصادي وننظر ......





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