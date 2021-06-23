2021/06/23 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن آلاف البعوض الملقح بالفياغرا قد تسرب من "معهد ووهان لعلم الفيروسات" في الصين.لكن هذا الخبر لا يمت إلى الواقع بصلة، ومصدره موقع ساخر.

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