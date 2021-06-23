ثدي عاري من أجل المساواة - بوسي الجمسي

2021/06/23 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوسي_الجمسي نعم نحن حركة فيمن النسويةنعري ثدينا لنصدم المجتمع الذكوري فيخجل من جرأتنا و تحررنا ليضع رأسه أسفل بالأرض خجلا من تحررنا ، إنه إسلوب الصدمة الكهربية و ليس إسلوبا متطرفا ، نحن نسويات جرأنا على كسر قيود المجتمع الأبوي و لسنا منحرفات جنسيا أو مضطربات نفسيا.(حركة فيمن Femen)حركة أوكرانية نسائية ناشطة تهدف إلى حماية حقوق المرأة.أصبحت المنظمة معروفة دوليًا بتنظيم احتجاجات مثيرة لل ......





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