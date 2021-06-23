"البنتاغون يراقب".. إيران فشلت في إطلاق قمر صناعي منذ أيام وتستعد لمحاولة جديدة

2021/06/23 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لشبكة "سي أن أن" الأميركية أن البنتاغون يراقب محاولة إيران الفاشلة في إطلاق قمر صناعي لمدار حول الأرض، منتصف الشهر الجاري، وأنها على ما يبدو تستعد لمحاولة أخرى قريبا.

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