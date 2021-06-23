رانيا العبادي… !!! - نهاية برقاوي

2021/06/23 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاية_برقاوي اسم اخر وشكل اخر لفضح قباحتنا!!! تولد الانثى في مجتمعاتنا عاراً..وتستقبل على مضض..ولا يغرنكم،بعض ما ترونه من معالم الفرح الكاذبة..فلقد مارست عملي في التوليد سنين طوال،وكان كل الوقت الذكر مفضلاً حتى من النساء!!نشأنا وترعرعنا على عنصرية جندرية تستعبد المرأة باسم الله وباسم العادات..ولا اعرف كم من الوقت في ظل صمتنا وخرسنا المقيت هذا سنبقى نسمع بقصص وأد الاناث، لإسباب لا معنى لها ولا يقبلها عقل ولا ضم ......





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