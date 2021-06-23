رجلٌ خارج المألوف: علي أكبر محتشمي ومصير النظام الإيراني - جلبير الأشقر

2021/06/23 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر إن كان أحد يشكّ في أهمية الدور التاريخي الذي لعبه علي أكبر محتشمي (محتشمي بور) الذي توفي في السابع من هذا الشهر من جراء إصابته بمرض كوفيد، فإن اختلاف أنواع النعي التي صدرت عنه كفيل بلفت الانتباه إلى أنه كان رجلاً خارجاً عن المألوف.



والحال أن محتشمي نعم برثاء وثناء عليه من طرف «المرشد الأعلى» الإيراني و«حزب الله» اللبناني، وكذلك من أوساط المعارضة الإيرانية والمتعاطفين معها وصولاً إلى صفحات صحيف ......





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