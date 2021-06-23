2021/06/23 | 08:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وفد حكومي عراقي يجتمع مع مسؤولين أميركيين في واشنطن » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 08:14

واع/

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