دراسة جديدة بشأن كورونا.. مناعة القطيع العالمية أصبحت

2021/06/23 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أجل القضاء على جائحة فيروس كورونا، لا بد من تطعيم حوالى 70 في المائة من سكان العالم البالغ عددهم 7.9 مليار شخص، بينما لم يأخذ اللقاح سوى 10.04 في المائة منهم حتى يونيو 2021، وجميعهم من دول غنية، بحسب ما نقله موقع "ساينس ألرت" عن خبراء الصحة العامة.

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