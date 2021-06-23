2021/06/23 | 08:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الوطني: ضرورة صياغة دستور اقليم كردستان

اكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كوردستان ، وجود فراغ دستور في الاقليم، داعين الاطراف السياسية الى التوافق صوب صياغة الدستور.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان زياد جبار لوسائل اعلام كردية ان دستور اقليم كوردستان من المواضيع المهمة والحساسة، موضحا، ان اقليم كوردستان لم يستطع كتابة دستوره، رغم ان الكرد شاركوا في كتابة الدستور العراقي بعد عامين فقط من سقوط النظام المباد.

واضاف: ان لجنة تشكلت في الدور البرلمانية السابقة بشأن الدستور، وكتبت 74 مادة لكن توقف العمل لظروف طرأت، مشيرا الى ان كتابة الدستور تتطلب، ايجاد توافق سياسي، ومن ثم بعد مصادقة برلمان كوردستان عليه، يقدم لاستفتاء عام.

واكد ضرورة ان يكون الدستور لجميع شعب كردستان، وليس لاطراف السياسية في اقليم كردستان فقط.

وكانت مدينة السليمانية قد شهدت قبل يومين، ملتقى بعنوان " " نحو دستور ديمقراطي لاقليم كوردستان"، بمشاركة واسعة من الاكاديميين والقانونيين والسياسيين.

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