وزير الشباب يؤكد تعزيز سبل التعاون المشترك مع الإمارات

2021/06/23 | 08:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعبحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال سبل تفعيل التعاون المشترك بين العراق ودولة الإمارات في القطاع الرياضي والشبابي والثقافي والاقتصادي، جاء ذلك خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد، سالم الزعابي .وأكد درجال في بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، " إطلاعه الكامل على الرؤية الشبابية في دولة الامارات، وتأثيراتها الايجابية على فئة الشباب"، وأوضح أنه" من الممكن العمل خلال المرحلة المقبلة على اجراء اجتماعات مشتركة بين الطرفين، لزيادة الروابط الأخوية في مجالات عدة، مثمناً مواقف الاشقاء المشرفة، لا سيما تجاه استضافة خليجي 25، وتبني ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية ، وحضور أحد المنتخبات الخليجية كطرف في مباراة إفتتاح الملاعب التي لم يتبقَ على انجازها سوى مدة قصيرة جدا وبحضور رئيس الاتحاد الدولي والآسيوي، فضلاً عن رؤساء الاتحادات الخليجية".من جانبه ثمن الزعابي دور العراق المهم في المنطقة العربية وفقاً لما يمتلكه من ثروات وطاقات بشرية مهمة مؤكداً عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وأوضح أن" وجود وزير يهتم بقطاعي الشباب والرياضة في آن واحد سيسهم كثيراً في توحيد وجهات النظر وتقريب المسافات، مؤكداً حرص دولة الامارات على هذا الأمر من خلال تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بشكل ايجابي ومثمر".

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