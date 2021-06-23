2021/06/23 | 08:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر مطلع بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعتزم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي.وقال المصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيلوسي تعتزم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بالاعتداء على الكابيتول المركز الخبري الوطني.

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