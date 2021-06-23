المفوضية تتوقع انسحاب عشرات المرشحين من الانتخابات المقبلة وتؤكد: التراجع غير مسموح

2021/06/23 | 09:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن يصل عدد المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي إلى أكثر من مئة مرشح.وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، في تصريح صحفي، إن “العدد لم يُحدد بدقة لغاية الان لوجود طلبات كثيرة قد تُرفض”، مبيناً أنه “لا يجوز التراجع عن قرار الانسحاب، ويجب أن […]

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