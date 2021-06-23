2021/06/23 | 09:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في وحداتهم العسكرية بالبصرة وميسان وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن توزيع الماستر كارد على منتسبي الدفاع في محافظتين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن توزيع الماستر كارد على منتسبي الدفاع في محافظتين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن توزيع الماستر كارد على منتسبي الدفاع في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).