2021/06/23 | 09:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في وحداتهم العسكرية بالبصرة وميسان .

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 حزيران 2021)، انه "تم توزيع الماستر كارد على المنتسبين عبر اللجان الجوالة التي تم تشكيلها" .

ودعا المصرف "المنتسبين الى عدم مراجعة فروع المصرف وان اللجان المختصة مهمتها ايصال الماستر كارد الى المنتسبين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنبيه من مصرف الرافدين إلى منتسبي وزارة الدفاع: لجان خاصة ستصل للوحدات العسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنبيه من مصرف الرافدين إلى منتسبي وزارة الدفاع: لجان خاصة ستصل للوحدات العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).