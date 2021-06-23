العمل: إحالة 3 آلاف مشروع على القضاء في بغداد والمحافظات

2021/06/23 | 09:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أحالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، آلاف المشاريع في بغداد والمحافظات الى القضاء لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية، بينما أقرت عدم وجود احصائية رسمية لعدد العمال الأجانب في البلاد.وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض في تصريح صحفي، إن “اللجان التفتيشية التابعة لدائرته، تمكنت من […]

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