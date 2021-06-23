2021/06/23 | 09:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع ، مما عزز وجهات النظر بشأن تشديد التوازن بين العرض والطلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صعود أسعار النفط عالميا وبرنت يقفز إلى 75.23 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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