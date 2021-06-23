سرّ نجاتي - نادية خلوف

2021/06/23 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف أسأل نفسي أحياناً كيف نجوت، أعرف السّر.



السّر هو مرض نفسي يلاحقنا عندما نتساءل هل نحن على خطأ أم على صواب ، ثم نتهمّ أنفسنا فنقع في دائرة العزلة ، ثم الاكتئاب، نستسلم للاكتئاب لأنّنا نرتاح معه ، هو أيضاً يرتاح معنا على سرير دافئ ، يعانقنا ، ولا نستطيع الانفلات عنه.



لماذا نجوت من الحياة؟ هذا العنوان هو سؤالي لنفسي ، جوابه هو جزء من سيرة ذاتية لا زلت أعيشها منذ الطفولة لدرجة أنّني أعتقد أنّن ......





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