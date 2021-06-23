هكذا الدنيا

2021/06/23 | 09:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر حاجم الصالحي منذ آلاف العصورهكذا الدنيا تدورفي شروق وغروبوسلام وحروبوغياب وحضورالملايين جياعبين فكّي الصراعوذئاب وضباعفي رفاه وحبوروالثعابين تصولوجراد في الحقولوظلام يتمطّى في الخلايا والعقولبشرور وغرور ذاك هابيل الطعينبسموم الآه والفعل الدفينوالغراب المستحيلبدموعٍ يتأسّىفوق طيّات اليقين ثم يمضي بخشوعٍيزدري الفعل المشينمن تُرى يشكر قابيل على قتل أخيهويجاريهأيبارك بعضكم غدر ذويهأيصافح قاتليه بعد ما بان الدليلأصحيح هذه الدنيا على قرنٍ تدورمنذ أعماق الدهور؟.

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