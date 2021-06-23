4 مواجهات حاسمة الليلة في مجموعات كأس أوروبا

2021/06/23 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تتواصل منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وستكون مباريات اليوم الأربعاء، مصحوبة بالإثارة والندية.ويلعب منتخب سلوفاكيا مع إسبانيا، وبولندا مع السويد لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة […]

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