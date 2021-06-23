الرافدين: توزيع الماستر كارد على منتسبي الدفاع في محافظتين

2021/06/23 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في وحداتهم العسكرية بالبصرة وميسان.

وقال بيان للمصرف، انه "تم توزيع الماستر كارد على المنتسبين عبر اللجان الجوالة التي تم تشكيلها".

ودعا "المنتسبين الى عدم مراجعة فروع المصرف وان اللجان المختصة مهمتها ايصال الماستر كارد الى المنتسبين".

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