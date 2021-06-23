السفر والدولار ينعشان سوق النفط العالمية

2021/06/23 | 09:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت أكثر من المتوقع، مما عزز وجهات النظر بشأن تشديد التوازن بين العرض والطلب مع انتعاش السفر البري والجوي في أوروبا وأميركا الشمالية.وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 73.18 دولارا […]

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