نفط البرنت يسجل اعلى مستوى له بـ 75.23 دولارا للبرميل

2021/06/23 | 09:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت أسعار النفط، الأربعاء، ارتفاعا بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع ، مما عزز وجهات النظر بشأن تشديد التوازن بين العرض والطلب مع انتعاش السفر البري والجوي في أوروبا وأمريكا الشمالية.وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 73.18 …

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