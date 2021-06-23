الرافدين يعلن توزيع الماستر كارد على منتسبي الدفاع في البصرة وميسان

2021/06/23 | 09:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في وحداتهم العسكرية بالبصرة وميسان.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تم توزيع الماستر كارد على المنتسبين عبر اللجان الجوالة التي تم تشكيلها”.ودعا المصرف “المنتسبين الى عدم مراجعة فروع المصرف وان …

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