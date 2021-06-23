وزارة التعليم تعلن عن ’فرصة ثانية’.. وتحدد موعداً للامتحان التنافسي

2021/06/23 | 09:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، السماح لبعض الفئات بالتقديم إلى الدراسات العليا، وحددت موعدا للمشمولين بالامتحان التنافسي.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 حزيران 2021)، "مراعاة للمشمولين بأحكام المادة (12/ أولا) من قانون أسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020 ولاسيما الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل الإلكتروني منهم بسبب شرط العمر قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم والتنافس في الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021 اعتبارا من الرابع والعشرين من شهر حزيران الحالي ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من الشهر نفسه".

وأشار البيان إلى "اعتماد تاريخ السادس من تموز المقبل موعدا لأداء الامتحان التنافسي في جميع التخصصات فيما يعدل موعد إعلان نتائج القبول الأولي الى تاريخ 2021/7/10 لتبدأ بعد ذلك مدة تقديم الاعتراضات وإعلان القبول النهائي وإصدار الأوامر الجامعية والإبقاء على توقيت المباشرة بالدراسة في التاسع عشر من أيلول المقبل".

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