"يعتمدون على التحويلات والمساعدات".. 53 بالمئة من أهالي دمشق "تحت خط الفقر"

2021/06/23 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد اقتصاد العاصمة السورية دمشق خلال السنوات العشر الماضية تغيرات هيكلية نتيجة ظروف الحرب والإجراءات الأمنية والعسكرية القسرية التي فرضت على مختلف أنحاء البلاد، كما فاقمت بعض المتغيرات منذ أواخر عام 2019، الوضع الاقتصادي سوءا وأبرزها تفشي فيروس كورونا، تسارع العقوبات الغربية، والأزمة المالية في لبنان.

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