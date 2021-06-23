2021/06/23 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قال المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الأربعاء، أن آخر انتخابات لمجالس المحافظات جرت منذ ثماني سنوات، موجها النداء للبرلمان.وطالب مدير مكتب المركز في بغداد، حازم الرديني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثماني سنوات على آخر انتخابات لمجالس المحافظات..



مركز حقوقي يوجه نداء للبرلمان المركز الخبري الوطني.

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