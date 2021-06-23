اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 169 الف حالة

2021/06/23 | 09:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 181135 حالة اصابة، 54855 في اربيل و59330 في السليمانية، و63188 في دهوك و3762 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 169590 حالة، 52678 في اربيل و53072 في السليمانية و60254 في دهوك و3586 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4422 حالة، 1210 منها في اربيل و2030 في السليمانية و1041 في دهوك، و150 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 7123 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 976 في اربيل و4228 في السليمانية و1893 في دهوك و26 في حلبجة.

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