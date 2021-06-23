أسعار النفط تتخطى الـ75 دولاراً للبرميل

2021/06/23 | 09:44 - المصدر: عين العراق

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ارتفعت أسعار النفط الى اكثر من 75 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 25 نيسان 2019.

وبحلول الساعة 09:22 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 75.16 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.03% إلى 73.68 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ويأتي الارتفاع في ظل توقعات بانتعاش الطلب الاقتصادي على النفط الخام في العالم بعد الرفع التدريجي لقيود السفر، كذلك يدعم أسعار الذهب الأسود شكوك حول إبرام وشيك لاتفاق نووي جديد مع إيران.

وفي وقت سابق حسن بنك الاستثمار الأمريكي "بنك أوف أمريكا" توقعاته لأسعار النفط في 2021، حيث رفعها من 60 دولارا إلى 68 دولارا للبرميل.

كذلك رجح البنك الأمريكي ارتفاع سعر برميل مزيج "برنت" إلى مستوى 100 دولار بحلول العام 2022

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