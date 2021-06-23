الهجوم الاستفزازي لسُلطات بكين- الأحداث على الحدود السوفييتية الصينية - مالك ابوعليا

2021/06/23 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا مطبعة وكالة دار نشر نوفوستي 1969مقالة من صحيفة البرافدا، الحزب الشيوعي السوفييتي المؤرخة في 8 آذار عام 1969ترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمكما ورد في الصحافة السوفييتية، نظّمَت السلطات الصينية في 2 آذار استفزازاً مُسلحاً على الحدود السوفييتية الصينية بالقرب من جزيرة دامانسكي Damansky على نهر أوسوري Us ......





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