2021/06/23 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..لجنة الصحة تصدر توضيحا بشأن الدرجات الوظيفية الخاصة للكوادر الصحية والطبية المركز الخبري الوطني.

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