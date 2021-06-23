الصحة النيابية تصدر توضيحا بالارقام حول الدرجات الوظيفية للكوادر الطبية

2021/06/23 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاربعاء، توضيحاً معززاً بالأرقام بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية، نافية ما ورد في التصريحات الأخيرة للّجنة المالية النيابية بهذا الخصوص.وجاء في بيان أصدرته اللجنة، ان “وزارة المالية خصصت لوزارة الصحة ٦٥٨٠٥ درجة وظيفة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية بكتابها المرقم ٦١٤٣ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ ، […]

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