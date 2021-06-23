الصحة النيابية تصدر توضيحاً بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية

2021/06/23 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاربعاء، توضيحاً معززاً بالأرقام بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية، نافية ما ورد في التصريحات الأخيرة للّجنة المالية النيابية بهذا الخصوص .وذكرت اللجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزارة المالية خصصت لوزارة الصحة ٦٥٨٠٥ درجة وظيفة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية بكتابها المرقم ٦١٤٣ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ ، وتم تعيين خريجي عام ٢٠١٨-٢٠١٩ بواقع ٢٩٥٠٢ خريجاً، وتم تعيين خريجي العام ٢٠١٩-٢٠٢٠ بواقع ٢٧١١١ خريجاً، كما تم تعيين ٢١١٣ من الملاكات الطبية والصحية المتأخرين عن التقديم مع أقرانهم ".وأضافت اللجنة :" وبذلك يكون المجموع الكلي للمعينين ٥٨٧٢٧ خريجاً من أصل ٦٥٨٠٥ ، والمتبقي من الدرجات هو ٧٠٠٠ درجة خصصت للكوادر الساندة وأرسلت بكتاب رسمي الى مجلس الخدمة الإتحادي، وليس كما ورد في تصريحات اللجنة المالية النيابية الموقرة، لذا اقتضى التنويه ".

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