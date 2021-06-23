محمود عثمان لـ/نينا/: المنطقة والعراق ستشهدان تصعيدا بين ايران والولايات المتحدة الامريكية بعد انتخاب رئيسي/موسع

2021/06/23 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ رأى السياسي العراقي المستقل محمود عثمان ان المنطقة والعراق ستشهدان تصعيدا بين ايران والولايات المتحدة الامريكية بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لايران ".وقال عثمان في تصريح خاص لـ /نينا/ ان رئيسي ، هو مرشح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي ، وهو اكثر عدائية لامريكا من الرئيس الايراني السابق ، وفي اول تصريح له دعا الولايات المتحدة الى رفع الحظر الاقتصادي عن ايران، ووجه كلاما لاذعا اليها ، وبالتالي ستشهد المنطقة تصعيدا بين ايران والولايات المتحدة ".واوضح ان العراق سيكون ساحة صراع ايراني - امريكي اكثر شدة ، حيث سيعمل رئيسي على توحيد ودعم الفصائل المسلحة العراقية التي تستهدف القوات الامريكية في العراق بين فترة واخرى ، لافتا الى ان الحكومة العراقية ضعيفة جدا تجاه عمل الفصائل المسلحة وغير قادرة على كبح جناحها ، وتتعامل معها على اساس الصبر والحكمة ، وهذا الامر غير مجد ".بحسب قولهواعلن التلفزيون الايراني صباح السبت الماضي عن فوز ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.وقال رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الايرانية جمال عرف :" ان المرشح ابراهيم رئيسي حصل على (62%) من الاصوات مقابل (11%) لاقرب منافسيه المرشح محسن رضائي ، بحسب النتائج الأولية ./انتهى9

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