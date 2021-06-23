مركز حقوقي يطالب البرلمان بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

2021/06/23 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق مجلس النواب بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات اسوة بقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ٩ لسنة ٢٠٢١.وذكر مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني في بيان انه ليس من صلاحية البرلمان حل مجالس المحافظات وهذا ما اكدته المحكمة الاتحادية لان تشكيلها بموجب الدستور.واضاف ان اتباع النظام الفردي بدلا من النظام النسبي وتقليل عمر المرشح لـ٢٥ سنة بدلا من ٣٠ سنة وتقسيم كل محافظة الى عدة دوائر انتخابية وفق نظام جديد يحدد عدد مقاعد كل مجلس محافظة على اساس النسب السكانية سيعطي تمثيلا عادلا لكل قضاء فيها وسيعطي فرصة عادلة للمرشحين المستقلين لمنافسة مرشحي الاحزاب.وتابع الرديني ان تعيين المحافظين من قبل رئيس الوزراء يخالف الدستور الذي نص على انتخابه من قبل مجلس المحافظة حصرا،مؤكداً ضرورة الاسراع بتحديد موعد لاجراء انتخابات مجلس المحافظات في العام ٢٠٢٢ كون اخر انتخابات جرت لها قبل 8 سنوات./انتهى9

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