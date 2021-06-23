محكمة تحقيق الناصرية تصدر مذكرات قبض بحق المتجاوزين على القضاء في ذي قار

2021/06/23 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة تحقيق الناصرية مذكرات قبض وفقا لاحكام المادة (226) من قانون العقوبات بحق عدد من المتجاوزين على القضاء أثناء لقاءهم برئيس محكمة استئناف ذي قار.

وأفاد المركز الإعلامي في ذي قار أن “محكمة تحقيق الناصرية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين انتهكوا حرمة المحكمة وتجاوزوا على كادرها أثناء الدوام الرسمي ليوم أمس الثلاثاء، لافتا إلى انه تم الإيعاز إلى الجهات الأمنية بتنفيذ مذكرات القبض “.

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