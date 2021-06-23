القضاء يعلن إصدار مذكرات اعتقال في قضية أحداث محكمة اسئناف ذي قار

2021/06/23 | 10:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت محكمة تحقيق الناصرية، الاربعاء، مذكرات قبض بحق "المتجاوزين على القضاء" في محافظة ذي قار.

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وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 حزيران 2021)، ان "محكمة تحقيق الناصرية أصدرت مذكرات قبض وفقا لاحكام المادة (226) من قانون العقوبات بحق عدد من المتجاوزين على القضاء أثناء لقاءهم برئيس محكمة استئناف ذي قار".

واضاف البيان، أن "محكمة تحقيق الناصرية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين انتهكوا حرمة المحكمة وتجاوزوا على كادرها أثناء الدوام الرسمي ليوم أمس الثلاثاء"، لافتا إلى انه "تم الإيعاز إلى الجهات الأمنية بتنفيذ مذكرات القبض".

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