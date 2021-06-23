2021/06/23 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / إعلام القضاء أصدرت محكمة تحقيق الناصرية مذكرات قبض وفقا لاحكام المادة (226) من قانون العقوبات بحق عدد من المتجاوزين على القضاء أثناء لقاءهم برئيس محكمة استئناف ذي قار.وأفاد مراسل المركز الإعلامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور مذكرات قبض بحق المتجاوزين على القضاء في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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